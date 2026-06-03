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Радимов — о «Родине» в РПЛ: прийти и показать результат той же «Балтики» — проблематично

Радимов — о «Родине» в РПЛ: прийти и показать результат той же «Балтики» — проблематично
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах московской «Родины» в Мир Российской Премьер-Лиге — 2026/2027 после победы в Лиге Pari.

«Ну, смотри, если это первый год и народ будет ходить, ну, окей, просто дальше это может пойти на спад, как у многих других команд, как и происходило раньше, если не будет результата, обратно вылет. Симпатичная игра на фоне ФНЛ — это одно. Прийти в Премьер-Лигу и показать результат той же «Балтики» — это проблематично», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпион позапрошлого розыгрыша Первой лиги «Балтика» занял в РПЛ-2025/2026 шестое место в итоговой таблице.

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