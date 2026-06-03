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«Рубин» объявил об уходе Хосе Пастора Верчили

«Рубин» объявил об уходе Хосе Пастора Верчили
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Казанский «Рубин» официально объявил об уходе специалиста Хосе Пастора Верчили, который занимал пост руководителя отдела спортивной науки. Специалист переезжает в московское «Динамо», где войдёт в тренерский штаб Сандро Шварца. Об этом ранее официально сообщили бело-голубые, а «Рубин» подтвердил данную новость.

Фото: ФК «Рубин»

«Хосе Пастора Верчили, спасибо! Тренерский штаб «Рубина» покидает руководитель отдела спортивной науки Хосе Пастор Верчили. Специалист продолжит свою карьеру в тренерском штабе московского «Динамо». Футбольный клуб «Рубин» благодарит Пепе за работу!» — написала пресс-служба казанского клуба.

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