Зырянов: человек в исполкоме РФС от «Зенита» должен присутствовать

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что представитель санкт-петербургского клуба должен быть в исполкоме Российского футбольного союза (РФС). Ранее стало известно, что Зырянов вошёл в число кандидатов на включение в исполком РФС от Мир РПЛ. Довыборы должны состояться на конференции РФС 27 июня.

«Вы знаете, мне кажется, что человек в исполкоме от футбольного клуба «Зенит» должен присутствовать. И решать футбольные вопросы, которые важны для всего российского футбола. Я думаю, что это пойдёт на пользу. Тем более я человек, который играл, с огромным опытом», — приводит слова Зырянова ТАСС.