Тимур Гурцкая: точно знаю, что к Агкацеву есть интерес от больших команд из Европы

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе со стороны больших европейских команд к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву, однако заявил, что голкипера не собираются продавать в летнее трансферное окно.

«Я знаю точно, что интерес к Агкацеву есть. От больших команд есть к нему интерес, но его не отпустят», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Станислав Агкацев является воспитанником «Краснодара». В завершившемся сезона Мир Российской Премьер-Лиги у 24-летнего вратаря 13 «сухих» матчей и 23 пропущенных мяча в 30 турах чемпионата. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029-го.