Тимур Гурцкая: у меня было предложение из Серии А для Матвея Кисляка

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что клуб итальянской Серии А был заинтересован в подписании полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«У меня реально было предложение для Кисляка. Серьёзно, без шуток. У меня было предложение для Кисляка из команды Серии А. Но ту сумму, которую они готовы были заплатить, ЦСКА даже не рассматривал бы. Команда Серии А хорошая, не топ, то хорошая», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Матвей Кисляк является воспитанником «Чертаново». В системе ЦСКА он находится с 2020 года. В завершившемся сезоне у 20-летнего опорника шесть голов и шесть результативных передач в 29 турах Мир Российской Премьер-Лиги.