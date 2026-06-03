Александр Медведев назвал Матвея Сафонова лучшим футболистом России

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов является лучшим футболистом России на данный момент. В конце мая Сафонов в составе «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. К парижанам воспитанник академии «Краснодара» присоединился в 2024-м.

«Я считаю, что это очень важно, что наш вратарь в традициях Льва Яшина играет в команде — победителе Лиги чемпионов. Он блестяще играл в течение сезона за «ПСЖ» — и на групповом этапе, и в плей-офф. Хочу пожелать Матвею, чтобы он рос в своём мастерстве. У него для этого всё есть. Лучший футболист России прямо сейчас? Если объективно, то, конечно. Кто ещё у нас выиграл Лигу чемпионов в этом году?» — приводит слова Медведева ТАСС.