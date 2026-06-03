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Александр Медведев назвал Матвея Сафонова лучшим футболистом России

Александр Медведев назвал Матвея Сафонова лучшим футболистом России
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Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов является лучшим футболистом России на данный момент. В конце мая Сафонов в составе «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. К парижанам воспитанник академии «Краснодара» присоединился в 2024-м.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Я считаю, что это очень важно, что наш вратарь в традициях Льва Яшина играет в команде — победителе Лиги чемпионов. Он блестяще играл в течение сезона за «ПСЖ» — и на групповом этапе, и в плей-офф. Хочу пожелать Матвею, чтобы он рос в своём мастерстве. У него для этого всё есть. Лучший футболист России прямо сейчас? Если объективно, то, конечно. Кто ещё у нас выиграл Лигу чемпионов в этом году?» — приводит слова Медведева ТАСС.

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