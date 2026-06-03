«Динамо» объявило об уходе Шаронова, Жиркова и ещё трёх тренеров из клуба

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило об уходе из клуба пятерых специалистов, которые входили в штаб главного тренера Ролана Гусева в сезоне-2025/2026. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, команду покинули тренеры Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Киильяборда и Хуан Гомес. Сообщается, что специалисты завершили работу в тренерском штабе бело-голубых в связи с истечением срока контрактов.

«Благодарим каждого за профессиональное отношение к делу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Ранее «Динамо» возглавил немецкий тренер Сандро Шварц.