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«Динамо» объявило об уходе Шаронова, Жиркова и ещё трёх тренеров из клуба

«Динамо» объявило об уходе Шаронова, Жиркова и ещё трёх тренеров из клуба
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Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило об уходе из клуба пятерых специалистов, которые входили в штаб главного тренера Ролана Гусева в сезоне-2025/2026. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, команду покинули тренеры Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Киильяборда и Хуан Гомес. Сообщается, что специалисты завершили работу в тренерском штабе бело-голубых в связи с истечением срока контрактов.

«Благодарим каждого за профессиональное отношение к делу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Ранее «Динамо» возглавил немецкий тренер Сандро Шварц.

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