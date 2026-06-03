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Тимур Гурцкая: Эдуард Сперцян за три года в Саудовской Аравии заработает € 25 млн

Тимур Гурцкая: Эдуард Сперцян за три года в Саудовской Аравии заработает € 25 млн
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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл размер зарплаты, которую, по его мнению, предлагают капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован один из топ-клубов чемпионата.

«Смотри, Эдик Сперцян, 27 лет в следующем году будет (Сперцяну исполнится 27 лет 7 июня 2027 года. — Прим. «Чемпионата»). Просто арифметика. Он за три года заработает в «Краснодаре» € 9 млн, а в Саудовской Аравии — € 25 млн. Что делать ему?» — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По данным источника, Сперцяна устраивают личные условия, но нужно договориться с «Краснодаром». Подчёркивается, в случае желания полузащитника перейти в саудовскую команду, президент клуба Сергей Галицкий отпустит игрока.

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