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В «Зените» оценили игру Александра Соболева в минувшем сезоне РПЛ

В «Зените» оценили игру Александра Соболева в минувшем сезоне РПЛ
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре центрального нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в минувшем сезоне Мир РПЛ. В матче 30-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0) Соболев забил победный гол, всего на счету Александра 10 голов в 28 матчах высшего российского дивизиона.

«Не могу сказать причину [результативности]. Но мы только рады, что Саша стал забивать [во второй части сезона], практически в каждом матче победные голы. Мы довольны. Самое главное — чемпионство. Чемпионат закончился недавно, но мы уже готовимся к следующему. Потому что у нас выходных дней нет, футболисты отдыхают, а мы работаем», — приводит слова Зырянова ТАСС.

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