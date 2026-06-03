В «Зените» оценили игру Александра Соболева в минувшем сезоне РПЛ

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре центрального нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в минувшем сезоне Мир РПЛ. В матче 30-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0) Соболев забил победный гол, всего на счету Александра 10 голов в 28 матчах высшего российского дивизиона.

«Не могу сказать причину [результативности]. Но мы только рады, что Саша стал забивать [во второй части сезона], практически в каждом матче победные голы. Мы довольны. Самое главное — чемпионство. Чемпионат закончился недавно, но мы уже готовимся к следующему. Потому что у нас выходных дней нет, футболисты отдыхают, а мы работаем», — приводит слова Зырянова ТАСС.