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«Пока думаем». Отец Сперцяна — о предложении футболисту из Саудовской Аравии

«Пока думаем». Отец Сперцяна — о предложении футболисту из Саудовской Аравии
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Мкртыч Сперцян, отец полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, подтвердил, что его сын имеет предложение из Саудовской Аравии, но опроверг информацию, что футболист уже согласился на переход. Ранее сообщалось, что хавбек «быков» близок к переходу в саудовский топ-клуб.

«Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждём», — приводит слова Мкртыча Сперцяна «Матч ТВ».

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.

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