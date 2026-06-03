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Игорь Шалимов назвал главных претендентов на вылет из РПЛ в будущем сезоне

Игорь Шалимов назвал главных претендентов на вылет из РПЛ в будущем сезоне
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Российский тренер Игорь Шалимов назвал главных, по его мнению, претендентов на вылет из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2026/2027. В минувшем сезоне элитную лигу покинули «Пари НН» и «Сочи».

«Ну, в этом году кто у нас был в стыках? Махачкала и «Акрон». Думаю, там не будет меняться. То есть у нас взлёт — «Балтика». Она вошла и улетела туда, на шестое место. А так, плюс-минус, если мы смотрим, одни и те же семь команд будут», — сказал Шалимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам сезона Лиги Pari в РПЛ повысились «Родина» и «Факел». В переходных матчах прописку в элите сохранили «Акрон» и махачкалинское «Динамо».

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