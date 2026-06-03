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«Реал» представил домашнюю форму на сезон-2026/2027 с розовыми и тёмно-зелёными элементами

«Реал» представил домашнюю форму на сезон-2026/2027 с розовыми и тёмно-зелёными элементами
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Мадридский «Реал» совместно с компанией adidas представил домашнюю форму на сезон-2026/2027, созданную в честь элегантного наследия клуба. Как сообщает пресс-служба клуба, современный дизайн включает графические элементы, отражающие превосходство, мастерство и стремление к победе.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Белый цвет футболки сочетается с тёмно-зелёными деталями на воротнике и манжетах рукавов. Три полосы adidas на плечах выполнены в розовом цвете.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

«Разработанная для элитных игроков, футболка оснащена новейшими технологиями, обеспечивающими максимальную вентиляцию и комфортную температуру во время матчей», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

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