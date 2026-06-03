«Факел» объявил об уходе Александра Самедова с должности селекционера клуба

Пресс-служба воронежского «Факела» в телеграм-канале сообщила, что Александр Самедов покинет должность старшего селекционера клуба 15 июня. В этот день у специалиста завершится срок трудового договора с «Факелом».

«15 июня по истечении срока контракта старший селекционер Александр Самедов покинет «Факел». Александр Сергеевич, спасибо за вашу работу, за неравнодушие, профессионализм и вклад в создание коллектива, который добился высоких результатов для воронежского футбола. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела».

Воронежская команда заняла второе место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026 и напрямую вышла в Мир РПЛ.