Роман Шаронов подвёл итоги работы в «Динамо»

Российский экс-футболист, а ныне тренер Роман Шаронов подвёл итоги работы в московском «Динамо». Он пополнил структуру клуба в прошлом сезоне, войдя в тренерский штаб Ролана Гусева. Однако после назначения Сандро Шварца, «Динамо» объявило об уходе Шаронова.

«Во-первых, большое спасибо за приглашение в «Динамо» Ролану Александровичу, руководству клуба и болельщикам. Благодарен за возможность работать в таком клубе с большой историей. Я приобрёл большой опыт для себя — это самое главное. Что касается наших результатов, мы показали тот результат, который есть», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.