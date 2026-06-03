Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шаронов подвёл итоги работы в «Динамо»

Роман Шаронов подвёл итоги работы в «Динамо»
Комментарии

Российский экс-футболист, а ныне тренер Роман Шаронов подвёл итоги работы в московском «Динамо». Он пополнил структуру клуба в прошлом сезоне, войдя в тренерский штаб Ролана Гусева. Однако после назначения Сандро Шварца, «Динамо» объявило об уходе Шаронова.

«Во-первых, большое спасибо за приглашение в «Динамо» Ролану Александровичу, руководству клуба и болельщикам. Благодарен за возможность работать в таком клубе с большой историей. Я приобрёл большой опыт для себя — это самое главное. Что касается наших результатов, мы показали тот результат, который есть», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Официально
«Динамо» объявило об уходе Шаронова, Жиркова и ещё трёх тренеров из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android