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Экс-тренер Кварацхелии: надеюсь, Хвича выиграет «Золотой мяч»

Экс-тренер Кварацхелии: надеюсь, Хвича выиграет «Золотой мяч»
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Российский тренер Роман Шаронов выразил надежду, что вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия выиграет «Золотой мяч» по итогам 2026 года. Шаронов работал вместе с грузинским футболистом в «Рубине».

«О звании лучшего игрока очень хорошо ответил Александр Овечкин, когда побил рекорд Гретцки. Он сказал, что благодарен своим партнёрам, ведь без них этого результата не было бы. Это о многом говорит, когда великие игроки подчёркивают значимость своих партнёров, тренеров и всех, кто помогал. Хвича сделал огромный скачок, попал в правильные команды и к правильным тренерам. Надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», но не будет забывать о партнёрах. Ведь одно из самых сильных качеств «ПСЖ» — командный дух и игра, которую создал Луис Энрике. Думаю, «Арсенал» тоже этим отличается», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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