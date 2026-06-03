Роман Шаронов рассказал о планах на будущее после ухода из «Динамо»

Российский экс-футболист, а ныне тренер Роман Шаронов поделился планами на будущее после ухода из московского «Динамо». Он пополнил структуру клуба в прошлом сезоне, войдя в тренерский штаб Ролана Гусева. Однако после назначения нового главного тренера Сандро Шварца, «Динамо» объявило об уходе Шаронова.

«У нас с Роланом Александровичем имеются джентльменские договорённости. Если в целом, то я готов продолжать работать как главным тренером, так и помощником, но важно, какой функционал будет у меня в тренировочном процессе», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.