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Роман Шаронов рассказал о планах на будущее после ухода из «Динамо»

Роман Шаронов рассказал о планах на будущее после ухода из «Динамо»
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Роман Шаронов поделился планами на будущее после ухода из московского «Динамо». Он пополнил структуру клуба в прошлом сезоне, войдя в тренерский штаб Ролана Гусева. Однако после назначения нового главного тренера Сандро Шварца, «Динамо» объявило об уходе Шаронова.

«У нас с Роланом Александровичем имеются джентльменские договорённости. Если в целом, то я готов продолжать работать как главным тренером, так и помощником, но важно, какой функционал будет у меня в тренировочном процессе», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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