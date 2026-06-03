Созин: какая задача у Игдисамова в ЦСКА – трофей, место в десятке или избежать стыков?

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на утверждение Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

«ЦСКА всеми возможными способами пытается убедить болельщиков, что нынешний проект будет долгим, последовательным, и что выбор Игдисамова соответствует большой клубной стратегии.

Но если разогнать эту тину из слов, слова в различных телеграм-каналах, то вывод у меня напрашивается следующий: тренера в Европе или где-то ещё не нашли, российских – почти всех попробовали, поэтому остановились на Игдисамове.

Клуб набрал ему очень разношёрстную публику в штаб. Людей, у которых ещё немного опыта, кроме Кафанова, конечно. Остальные — тренеры без большого имени, без регалий и побед на топовом уровне. Конечно, были победы на молодёжном, они тоже ценятся, показывают прогресс. Но мы ведь говорим про ЦСКА — топ-клуб, это команда в шестёрке лучших в России и по составу, и по инфраструктуре, и по истории. И когда такой клуб назначает главным молодого специалиста без опыта больших матчей, набирая ему похожий штаб… Почему этот опыт надо набирать здесь? Слова про доверие звучат красиво, но тут, скорее, клуб расписался, что попал в безысходную ситуацию.

Роман Бабаев — единственный, кто постарался хоть что-то объяснить. Но у меня после этих объяснений остался главный вопрос: какая у Игдисамова задача-то стоит? Выиграть трофей? Попасть в тройку или десятку? Избежать стыков? Или воспитать молодых россиян для «Зенита»? Я не понимаю.

У Семака в «Зените», кто бы как к футболу «Зенита» не относился, была задача вернуть чемпионский кубок. Он с ней справился и остался. Станкович со своей задачей не справился – и был уволен из «Спартака». Даже у Гусева на полгода в «Динамо» задача была сформулирована чётко — выиграть трофей.

Меня пугает, что ЦСКА свои задачи не озвучивает. Всё как-то очень размыто. Понимаю, что с тренера так хотят снять давление, но мы же говорим про тренера ЦСКА: тут давление было, есть и будет всегда. Так что пока происходящее мне кажется попыткой сделать хорошую мину при плохой игре», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».