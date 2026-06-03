Саусь — о Талалаеве: в том, что я выиграл Кубок России, его заслуга немаленькая

Футболист «Спартака» Владислав Саусь высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве. Саусь стал игроком красно-белых зимой этого года, ранее он выступал за калининградскую команду. «Спартак» стал победителем Фонбет Кубка России по итогам сезона-2025/2026.

— Вы пока не очень много времени проводите на поле в составе «Спартака». Что вам эти полгода дали как игроку по сравнению с первой половиной сезона, когда Андрей Талалаев постоянно ставил вас в основу в «Балтике»?

— Я бы, кстати, Андрея Викторовича Талалаева вспомнил добрым словом. Очень благодарен этому человеку, который дал мне очень многое. В том, что я сейчас выиграл Кубок, — его заслуга тоже немаленькая. Но переход в «Спартак» как минимум дал мне первый большой трофей в карьере. Да, хочется играть больше, но, надеюсь, в следующем сезоне докажу, что достоин постоянного места в основе, — приводят слова Сауся «Известия».