Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саусь — о Талалаеве: в том, что я выиграл Кубок России, его заслуга немаленькая

Саусь — о Талалаеве: в том, что я выиграл Кубок России, его заслуга немаленькая
Комментарии

Футболист «Спартака» Владислав Саусь высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве. Саусь стал игроком красно-белых зимой этого года, ранее он выступал за калининградскую команду. «Спартак» стал победителем Фонбет Кубка России по итогам сезона-2025/2026.

— Вы пока не очень много времени проводите на поле в составе «Спартака». Что вам эти полгода дали как игроку по сравнению с первой половиной сезона, когда Андрей Талалаев постоянно ставил вас в основу в «Балтике»?
— Я бы, кстати, Андрея Викторовича Талалаева вспомнил добрым словом. Очень благодарен этому человеку, который дал мне очень многое. В том, что я сейчас выиграл Кубок, — его заслуга тоже немаленькая. Но переход в «Спартак» как минимум дал мне первый большой трофей в карьере. Да, хочется играть больше, но, надеюсь, в следующем сезоне докажу, что достоин постоянного места в основе, — приводят слова Сауся «Известия».

Материалы по теме
Эксклюзив
Талалаев: если бы Саусь остался в «Балтике», сыграл бы за сборную или был бы кандидатом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android