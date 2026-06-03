«Ливерпулю» поступило предложение подписать Илью Забарного из «ПСЖ» — DaveOckop

Английскому «Ливерпулю» поступило предложение подписать защитника «ПСЖ» и сборной Украины Илью Забарного. Об этом сообщает аккаунт DaveOckop в соцсети X. По данным источника, пока неизвестно, воспользуются ли мерсисайдцы данной возможностью.

Забарный уже выступал в английской Премьер-лиге. Летом прошлого года он перебрался в «ПСЖ» из английского «Борнмута», цвета которого защищал с января 2023-го. В первый же год во Франции 23-летний игрок стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе из команды центрального защитника Ибраима Конате в статусе свободного агента. В числе главных претендентов на француза называется «ПСЖ».