Известный российский экс-футболист Роман Шаронов рассказал, чего не хватает российскому футболу. Напомним, клубы Мир РПЛ и сборная России отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Думаю, все заждались возвращения в еврокубки. Этого не хватает нашему чемпионату, чтобы мы прогрессировали как футбольная нация. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.