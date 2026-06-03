Евгений Гинер отреагировал на продление контракта Акинфеева с ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о продлении контракта вратаря Игоря Акинфеева с московским клубом. Новое соглашение с 40-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/2027.

— Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, как прокомментируете?

— Игорь — это легенда и сердце команды, — приводит слова Гинера Legalbet.

Акинфеев находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за клуб 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль». Игорь является капитаном команды. В составе армейцев голкипер выиграл множество трофеев, включая Кубок УЕФА — 2005.