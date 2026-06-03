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«Бавария» желает приобрести экс-защитника «Барселоны» и «Милана» — Элфринк

«Бавария» желает приобрести экс-защитника «Барселоны» и «Милана» — Элфринк
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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании бывшего защитника «Барселоны» и «Милана» Серджино Деста. Об этом сообщает журналист Рик Элфринк в соцсети X. По данным источника, американец является вторым игроком ПСВ в списке желаемых приобретений «Баварии».

Ранее сообщалось, что мюнхенцы проявляют интерес к полузащитнику нидерландской команды Исмаэлю Сайбари. По информации журналиста, с марокканцем уже достигнута предварительная договорённость.

Серджино Дест перебрался в ПСВ из «Барселоны» летом 2023 года на условиях аренды, а спустя год подписал с нидерландцами полноценный контракт в статусе свободного агента. В минувшем сезоне у 25-летнего латераля гол и семь результативных передач в 27 играх в чемпионате.

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