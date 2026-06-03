Роман Шаронов прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В финальном матче парижский клуб обыграл лондонский «Арсенал». Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Как и все, смотрел за финалом Лиги чемпионов. В «ПСЖ» играет Хвича [Кварацхелия], с которым удалось поработать. Триумф Матвея Сафонова говорит о том, что у нас есть игроки. Очень важно, чтобы было развитие — тогда мы будем сильной футбольной державой. Матвей находится в своей команде, которая может играть в еврокубках. Он делится этим с партнёрами», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.