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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Хойлунда в «Наполи» на постоянной основе

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Хойлунда в «Наполи» на постоянной основе
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Нападающий Расмус Хойлунд перешёл из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянский «Наполи» на постоянной основе. Об этом официально сообщила пресс-служба «красных дьяволов» в социальной сети Х. Футболист выступал за неаполитанский клуб с лета прошлого года на условиях аренды.

«Все в клубе желают Расмусу всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

По данным СМИ, опция выкупа Хойлунда «Наполи» составила 44 млн. В августе 2023-го «Манчестер Юнайтед» заплатил за переход датчанина «Аталанте» 79,8 млн. В минувшем сезоне у 23-летнего форварда 12 голов и шесть результативных передач в 33 матчах Серии А.

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