Питер Одемвингие выбрал лучшего игрока, переходившего из РПЛ в АПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Вест Бромвича» Питер Одемвингие выбрал лучшего футболиста, который перешёл из Мир РПЛ в клуб английской Премьер-лиги.

— Смертин или Павлюченко?

— Смертин.

— Смертин или Шкртел?

— Смертин.

— Смертин или Жирков?

— Смертин.

— Смертин или Погребняк?

— Погребняк в каком клубе играл? «Фулхэм» и «Рединг»? А, да-да, вспомнил. Смертин.

— Смертин или Виллиан?

— Виллиан.

— Виллиан или Билялетдинов?

— Виллиан.

— Виллиан или Рондон?

— Виллиан.

— Виллиан или Видич?

— Видич!

— Видич или Аршавин?

— Видич.

— Видич или Иванович?

— Ммм… Хороший выбор… Видич играет в гольф, я встречался с ним здесь, в Бирмингеме. Бано — мой бывший коллега по «Локомотиву»…

— Что перевесит?

— Бано. Потому что забивает голы и отдаёт хорошие голевые. Иванович, — сказал Одемвингие в выпуске на YouTube-канале Fonbet.