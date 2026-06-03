Питер Одемвингие выбрал лучшего игрока, переходившего из РПЛ в АПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Вест Бромвича» Питер Одемвингие выбрал лучшего футболиста, который перешёл из Мир РПЛ в клуб английской Премьер-лиги.
— Смертин или Павлюченко?
— Смертин.
— Смертин или Шкртел?
— Смертин.
— Смертин или Жирков?
— Смертин.
— Смертин или Погребняк?
— Погребняк в каком клубе играл? «Фулхэм» и «Рединг»? А, да-да, вспомнил. Смертин.
— Смертин или Виллиан?
— Виллиан.
— Виллиан или Билялетдинов?
— Виллиан.
— Виллиан или Рондон?
— Виллиан.
— Виллиан или Видич?
— Видич!
— Видич или Аршавин?
— Видич.
— Видич или Иванович?
— Ммм… Хороший выбор… Видич играет в гольф, я встречался с ним здесь, в Бирмингеме. Бано — мой бывший коллега по «Локомотиву»…
— Что перевесит?
— Бано. Потому что забивает голы и отдаёт хорошие голевые. Иванович, — сказал Одемвингие в выпуске на YouTube-канале Fonbet.