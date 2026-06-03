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Экс-тренер сборной Армении: Сперцян может деградировать, если останется в РПЛ

Экс-тренер сборной Армении: Сперцян может деградировать, если останется в РПЛ
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Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о полузащитнике и капитане «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Было бы хорошо, если бы Сперцян уехал в Европу. Учитывая его качества и возраст, ему есть куда расти — он точно может заиграть в Европе. Сперцян должен это попробовать. Не очень склонен к тому, чтобы Эдуард уезжал в Саудовскую Аравию. Но это его решение, если он так сделает. Сперцян давно перерос чемпионат России. Он может деградировать, если останется на том же месте. Ему было бы лучше поехать в Европу», — сказал Вардан Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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