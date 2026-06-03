«И как конкурировать?» Заур Тедеев пожаловался на состав «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев пожаловался на состав тольяттинского клуба. Он считает, что у команды слишком короткая обойма, с которой сложно конкурировать в Мир РПЛ.

«Ограниченность в выборе нам очень сильно мешала. У нас никогда не набиралось в заявке больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский — это те, кто должен был по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них, вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте. И еще стоит отметить, что основные футболисты у нас выбывали из-за травм на длительный срок. Оборачиваешься на 60-й минуте, а на скамейке сидят абсолютно молодые ребята, еще совсем зеленые. Безусловно, это здорово, что они есть. Но не в таком количестве», — приводит слова Заура Тедеева «Спорт-экспресс».