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Холанд, Райс и Сака возглавили топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ — Transfermarkt

Холанд, Райс и Сака возглавили топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ — Transfermarkt
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Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона-2025/2026. В топ-10 вошли три футболиста чемпионского «Арсенала» и двое из «Манчестер Сити».

Лидерство в рейтинге сохранил форвард «горожан» Эрлинг Холанд, который оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился полузащитник «канониров» Деклан Райс (€ 120 млн). Тройку лидеров замкнул его одноклубник Букайо Сака (€ 110 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ — 2025/2026 (Transfermarkt, 3 июня 2026 года):

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн.
2. Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн.
3. Букайо Сака («Арсенал») — € 110 млн.
4. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 100 млн.
5. Коул Палмер («Челси») — € 100 млн.
6. Мойсес Кайседо («Челси») — € 100 млн.
7. Вильям Салиба («Арсенал») — € 100 млн.
8. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — € 100 млн.
9. Райан Шерки («Манчестер Сити») — € 90 млн.
10. Морган Роджерс («Астон Вилла») — € 90 млн.

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