Холанд, Райс и Сака возглавили топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ — Transfermarkt

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона-2025/2026. В топ-10 вошли три футболиста чемпионского «Арсенала» и двое из «Манчестер Сити».

Лидерство в рейтинге сохранил форвард «горожан» Эрлинг Холанд, который оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился полузащитник «канониров» Деклан Райс (€ 120 млн). Тройку лидеров замкнул его одноклубник Букайо Сака (€ 110 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ — 2025/2026 (Transfermarkt, 3 июня 2026 года):

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн.

2. Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн.

3. Букайо Сака («Арсенал») — € 110 млн.

4. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 100 млн.

5. Коул Палмер («Челси») — € 100 млн.

6. Мойсес Кайседо («Челси») — € 100 млн.

7. Вильям Салиба («Арсенал») — € 100 млн.

8. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — € 100 млн.

9. Райан Шерки («Манчестер Сити») — € 90 млн.

10. Морган Роджерс («Астон Вилла») — € 90 млн.