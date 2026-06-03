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Журналист Никитин сообщил, планирует ли «Спартак» покупать нового вратаря

Журналист Никитин сообщил, планирует ли «Спартак» покупать нового вратаря
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Журналист Максим Никитин ответил на вопрос, планирует ли московский «Спартак» покупать нового вратаря. Ранее СМИ связывали красно-белых с голкипером «Балтики» Максимом Бориско. Однако, по информации Никитина, «Спартак» не намерен покупать нового голкипера.

«Пусть пишут про Бориско, «Спартак» никого на вратарскую позицию брать не будет», — сказал Максим Никитин в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В прошлом сезоне эксперты и болельщики много критиковали действующего «первого номера» красно-белых Александра Максименко. Он стал одним из худших голкипером Мир Российской Премьер-Лиги по проценту отражённых ударов.

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