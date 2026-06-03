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Экс-тренер сборной Армении оценил выступление Тикнизяна за «Црвену Звезду»

Экс-тренер сборной Армении оценил выступление Тикнизяна за «Црвену Звезду»
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Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян оценил игру армянского флангового защитника Наира Тикнизяна в составе сербской «Црвены Звезды». Он высоко оценил уровень качества Тикнизяна. До переезда в Сербию Наир выступал за московский «Локомотив».

«Я не слежу за играми Тикнизяна в составе «Црвены Звезды». Смотрю иногда, когда он играет за сборную Армении. Он — качественный игрок. В этом нет сомнений. Я не удивлён, что он заиграл в Сербии. Думаю, в «Црвене Звезде» он чувствует себя комфортно. Ему всё нравится», — сказал Вардан Минасян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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