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Никитин назвал лучшего футболиста «Спартака» после Барко

Никитин назвал лучшего футболиста «Спартака» после Барко
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Журналист Максим Никитин обозначил лучшего футболиста московского «Спартака» после Эсекьеля Барко. Он выделил бразильского вингера Маркиньоса.

«Лучший в «Спартаке» в этом сезоне после Барко для меня Маркиньос. В первом сезоне он меня поразил своей физической выносливостью, желанием, работоспособностью. В этом сезоне у него уже восемь голов и восемь передач. Вдобавок Маркиньос играл осенью с травмой», — сказал Максим Никитин в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, а также команда завоевала Фонбет Кубок России.

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