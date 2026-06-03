Никитин назвал лучшего футболиста «Спартака» после Барко

Журналист Максим Никитин обозначил лучшего футболиста московского «Спартака» после Эсекьеля Барко. Он выделил бразильского вингера Маркиньоса.

«Лучший в «Спартаке» в этом сезоне после Барко для меня Маркиньос. В первом сезоне он меня поразил своей физической выносливостью, желанием, работоспособностью. В этом сезоне у него уже восемь голов и восемь передач. Вдобавок Маркиньос играл осенью с травмой», — сказал Максим Никитин в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, а также команда завоевала Фонбет Кубок России.