Березовский: саудовскую лигу раскручивают за счёт Роналду, но Сперцяну не стоит туда ехать

Бывший голкипер сборной Армении Роман Березовский отреагировал на информацию об интересе саудовских клубов к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Спецяну.

«Мне кажется, было бы приятнее, если бы Сперцян оказался в Европе. Финансовая составляющая в Саудовской Аравии наверняка более чем устраивает Эдуарда, но не думаю, что в таком возрасте ему стоит туда ехать. Хорошо было бы попробовать себя в европейском чемпионате, пусть и не в самом сильном клубе. Саудовскую лигу пытаются раскрутить за счёт Роналду, но это не так интересно.

Я не думаю, что Сперцян в чём-то уступает Батракову, просто он уже менее азартен в РПЛ — нужен новый вызов. Он может потянуть и самую классную команду, лишь бы был импульс. Для первого шага можно было бы перейти в европейский середнячок, а после, уверен, Эдуард мог бы перейти и в топ-клуб», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.