Андрей Аршавин ответил, чего ему не хватает, чтобы войти в Зал славы АПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, чего ему не хватает, чтобы войти в Зал славы АПЛ — онлайн-зал славы, посвящённый выдающимся футболистам, выступавшим и добившимся больших успехов в лиге.

— Как вы думаете, чего вам не хватает, чтобы войти в Зал славы АПЛ?

— ***** всего, я думаю. Первое — титулов.

— Мне кажется, там, возможно, будут футболисты и без титулов. Он только недавно появился, и каждый год добавляют по два-три человека. Вот, условно, Бруну Фернандеш не выиграл АПЛ, но войдёт в Зал славы...

— Он стал лучшим игроком Премьер-лиги!

— Ну, то есть вам не хватило какой-то ачивки, то есть выбить что-то?

— Да нет… Надо было чемпионом просто быть, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.