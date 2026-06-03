Хусанов и Майну вошли в топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ — Transfermarkt

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона-2025/2026. В топ-10 самых подорожавших игроков вошли защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ — 2025/2026 (Transfermarkt, 3 июня 2026 года):

1. Эли Крупи («Борнмут») — € 70 млн (+ € 30 млн).

2. Райан Шерки («Манчестер Сити») — € 90 млн (+ € 25 млн).

3. Нико О’Райли («Манчестер Сити») — € 70 млн (+ € 20 млн).

4. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 20 млн).

5. Райан («Борнмут») — € 60 млн (+ € 20 млн).

6. Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») — € 75 млн (+ € 15 млн).

7. Игор Тьяго («Брентфорд») — € 65 млн (+ € 15 млн).

8. Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») — € 50 млн (+ € 15 млн).

9. Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 50 млн (+ € 15 млн).

10. Уильям Осула («Ньюкасл») — € 28 млн (+ € 13 млн).