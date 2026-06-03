Николай Ларин: Умяров готов к чемпионату Испании, «Севилья» — его уровень

Спортивный директор академии «Спарты» Николай Ларин прокомментировал информацию, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров интересен «Севилье». Ларин прежде работал в академии «Чертаново», выпускником академии которой является Умяров.

«Наиль — один из тех российских футболистов, кто полностью готов играть в чемпионате Испании. Я буду очень рад, если воспитанник «Чертаново» будет выступать в моей любимой лиге. «Севилья» — вполне его уровень», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В завершившемся сезоне-2025/2026 25-летний Наиль Умяров провёл 39 матчей на клубном уровне, записав на свой счёт четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.