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Палмер, Исак и Сака вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ — Transfermarkt

Палмер, Исак и Сака вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ — Transfermarkt
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Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона-2025/2026. В топ-10 самых подешевевших игроков вошли форвард «Ливерпуля» Александер Исак, а также полузащитники Букайо Сака из «Арсенала» и Коул Палмер из «Челси».

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ-2025/2026 (Transfermarkt, 3 июня 2026 года):

1. Деян Кулушевски («Тоттенхэм») — € 17 млн (- € 18 млн).
2. Александер Исак («Ливерпуль») — € 85 млн (- € 15 млн).
3. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») — € 50 млн (- € 15 млн).
4. Родри («Манчестер Сити») — € 50 млн (- € 15 млн).
5. Алехандро Гарначо («Челси») — € 28 млн (- € 12 млн).
6. Букайо Сака («Арсенал») — € 110 млн (- € 10 млн).
7. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 100 млн (- € 10 млн).
8. Коул Палмер («Челси») — € 100 млн (- € 10 млн).
9. Мойсес Кайседо («Челси») — € 100 млн (- € 10 млн).
10. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 80 млн (- € 10 млн).

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