Палмер, Исак и Сака вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ — Transfermarkt

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по английской Премьер-лиге после завершения сезона-2025/2026. В топ-10 самых подешевевших игроков вошли форвард «Ливерпуля» Александер Исак, а также полузащитники Букайо Сака из «Арсенала» и Коул Палмер из «Челси».

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ-2025/2026 (Transfermarkt, 3 июня 2026 года):

1. Деян Кулушевски («Тоттенхэм») — € 17 млн (- € 18 млн).

2. Александер Исак («Ливерпуль») — € 85 млн (- € 15 млн).

3. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») — € 50 млн (- € 15 млн).

4. Родри («Манчестер Сити») — € 50 млн (- € 15 млн).

5. Алехандро Гарначо («Челси») — € 28 млн (- € 12 млн).

6. Букайо Сака («Арсенал») — € 110 млн (- € 10 млн).

7. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 100 млн (- € 10 млн).

8. Коул Палмер («Челси») — € 100 млн (- € 10 млн).

9. Мойсес Кайседо («Челси») — € 100 млн (- € 10 млн).

10. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 80 млн (- € 10 млн).