«Аль-Ахли» готов предложить € 25 млн за Сперцяна

Саудовский «Аль-Ахли» готов предложить «Краснодару» за Эдуарда Сперцяна не менее € 25 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом клубы ещё не вступали в переговоры, потому Сперцян не принял окончательного решения о своём будущем. Он не сказал «да» саудовскому клубу.

Напомним, Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. Ранее в СМИ появились слухи, что Сперцян якобы дал согласие на переход в «Аль-Ахли», а саудовский клуб готов платить ему зарплату в размере € 10 млн в год.