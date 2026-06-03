Глава ДНР: мы обязательно увидим настоящий «Шахтёр» на «Донбасс Арене»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что стадион «Донбасс Арена» будет использоваться в будущем, как только ситуация с боевыми действиями стабилизируется и обстановка станет безопасной. Сейчас новый донецкий «Шахтёр» проводит домашние матчи в Таганроге.

«На «Донбасс Арене» мы обязательно увидим «Шахтёр», настоящий донецкий «Шахтёр». Сейчас всё связано исключительно с мерами безопасности. Пока ещё опасно. Но ничто нас не остановит. Мы делаем акцент на развитии молодёжи. Стадион можно достаточно быстро восстановить, провести ремонт. Проекты готовы. Как только позволит безопасность, дадим старт ремонту стадиона», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Матч ТВ».