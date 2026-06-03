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Салиба — лишь второй защитник в истории, достигший отметки в € 100 млн — Transfermarkt

Салиба — лишь второй защитник в истории, достигший отметки в € 100 млн — Transfermarkt
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Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба стал лишь вторым игроком обороны в истории, которому удалось достичь отметки трансферной стоимости в € 100 млн по версии специализирующегося на оценке трансферной стоимости футболистов портала Transfermarkt.

По результатам обновления данных английской Премьер-лиги по итогам сезона-2025/2026 француз прибавил к стоимости € 10 млн. Теперь он оценивается в € 100 млн. До него данная отметка из защитников покорялась только игроку «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку (сентябрь 2019-го).

В общем рейтинге самых дорогих игроков АПЛ Салиба занимает шестое место. Лидером рейтинга является форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (€ 200 млн).

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