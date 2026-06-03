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Влахович отклонил предложенный «Ювентусом» контракт и уйдёт свободным агентом — Скира

Влахович отклонил предложенный «Ювентусом» контракт и уйдёт свободным агентом — Скира
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Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович покинет клуб в статусе свободного агента. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, серб отклонил предложение команды о продлении контракта. Нынешнее соглашение с форвардом истекает 30 июня текущего года.

Влахович перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила тогда € 85,4 млн. В завершившемся сезоне 26-летний форвард забил 10 голов и отметился двумя результативными передачами в 23 матчах Серии А и Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что Влахович может продолжить карьеру в Англии, Германии и Италии. В бесплатном подписании серба, по слухам, заинтересованы «Арсенал», «Бавария» и «Милан».

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