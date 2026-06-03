«Они ещё субтильны». Орлов выступил против переезда Кисляка и Батракова в Европу

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов выступил против переезда хавбека ЦСКА Матвея Кисляка и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в Европу летом 2026 года.

«Кисляк, Батраков в «ПСЖ»… Агенты вот это всё раздувают. Эти два парня, они ещё субтильны. Ну посмотрите, когда даже начинается игра с Египтом, они же проигрывают в силовой борьбе! А футбол — это силовая борьба. Кстати, об и этом Газзаев сказал, я читал интервью. Рано ещё [переезжать в Европу]. Надо ещё немножечко здесь [в РПЛ] массу набрать, опыт, авторитет и всё прочее.

Мы играем 30-40 матчей за сезон. А Винисиус, например, играет за сезон 60-70 матчей. И на каком уровне, в каком темпе! И так же все остальные ведущие игроки Европы. Но туда ехать для чего? Чтобы играть 10-15 минут? Кто с вами будет [возиться]… Даже если всего один тайм играть, кто будет на вас рассчитывать? Понимаете?! Об этом надо думать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».