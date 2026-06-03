Сборная ПМЭФ сыграла вничью с командой правительства Санкт-Петербурга

Сборная Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и команда правительства Санкт-Петербурга провели матч Кубка Росконгресс на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На поле легендарного «Петровского» вернулись звёзды футбола: Дмитрий Сычёв, Александр Кержаков, Роман Широков, Константин Зырянов, Александр Самедов, Александр Прудников, Павел Погребняк и Владислав Игнатьев.

В первом тайме гол забил обладатель Кубка УЕФА Павел Погребняк (сборная Санкт-Петербурга), но за несколько минут до перерыва счёт сравнял Александр Прудников. Во втором тайме Павел Погребняк оформил дубль, а бывший игрок сборной России Владислав Игнатьев установил окончательный счёт — 2:2.

«Игра была прекрасная, собрались замечательные люди и отличные футболисты. Обе команды были единым целым, получилось настоящее дерби, но с дружеской атмосферой. Для нас ПМЭФ и его спортивная программа – одно из любимых спортивных увлечений года. Здесь мы встречаем друзей, получаем удовольствие от общения друг с другом. Футбол, хоккей, баскетбол, падел – Росконгресс подготовил замечательную программу», – сказал начальник управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.

«Для нас это большое событие – начинать ПМЭФ со спорта, особенно с футбола! Одна из главных эмоций – снова побывать здесь, на «Петровском». Это культовое место не только для петербургских болельщиков, но и для всех российских любителей футбола, и для нас, игроков. Я играл здесь за сборную и прочувствовал всю «химию» этого стадиона. Мне очень приятно снова выйти на этот газон, тем более с коллегами по цеху. Ностальгия тут повсюду!» – сказал Дмитрий Сычёв.

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединит более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В деловую программу включены три спортивные сессии, на основной площадке Форума будут работать стенды форума «Россия – спортивная держава», Минспорта России, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Общероссийской федерации спорта глухих. Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума. Все новости о спортивных событиях ПМЭФ – t.me/Sport_Roscongress.