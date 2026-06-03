«Торпедо» объявило о первом летнем подписании

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о первом летнем трансфере на вход. Автозаводский клуб подписал 26-летнего полузащитника Артёма Погосова. Стороны заключили контракт сроком на два года.

«Артём, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написала пресс-служба московского клуба.

В минувшем сезоне Погосов выступал за красноярский «Енисей». Он провёл за команду 27 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее Артём также выступал за «Волгарь», воспитанником которого является, а также за «Уфу» и «Акрон». Также хавбек был заигран за молодёжную сборную России по футболу.