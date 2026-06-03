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Лионель Месси получил Премию принцессы Астурийской, «Барселона» отреагировала

Лионель Месси получил Премию принцессы Астурийской, «Барселона» отреагировала
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил Премию принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год. Футболиста с наградой поздравил бывший клуб «Барселона».

«Поздравляем Лионеля Месси с получением премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.
Заслуженное признание выдающейся карьеры, отмеченной вашим легендарным наследием в «Барселоне» и успехами в нашем клубе», – говорится в обращении пресс-службы «Барселоны» в соцсети X.

В 2025 году лауреатом Премии принцессы Астурийской стала теннисистка Серена Уильямс. Последними из футболистов её удостаивались голкипер Икер Касильяс и полузащитник Хави в 2012 году. Двумя годами ранее премия досталась всей сборной Испании.

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