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Владислав Саусь: все всегда должны понимать, что «Спартак» — претендент на чемпионство

Владислав Саусь: все всегда должны понимать, что «Спартак» — претендент на чемпионство
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Футболист «Спартака» Владислав Саусь считает, что красно-белые должны в следующем сезоне Мир РПЛ бороться за чемпионский титул. По итогам кампании-2025/2026 «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице.

— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жёсткую задачу бороться за золото чемпионата?
— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?
— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами, — приводят слова Сауся «Известия».

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