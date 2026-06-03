Владислав Саусь: все всегда должны понимать, что «Спартак» — претендент на чемпионство

Футболист «Спартака» Владислав Саусь считает, что красно-белые должны в следующем сезоне Мир РПЛ бороться за чемпионский титул. По итогам кампании-2025/2026 «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице.

— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жёсткую задачу бороться за золото чемпионата?

— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?

— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами, — приводят слова Сауся «Известия».