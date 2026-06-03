«Спартак» из Костромы объявил о назначении экс-вратаря «Зенита» и «Динамо» Березовского

Костромской «Спартак», выступающий в Лиге Pari, в телеграм-канале объявил о включении в тренерский штаб экс-вратаря московского «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и сборной Армении Романа Березовского. Как сообщает пресс-служба красно-белых, специалист будет выполнять в клубе роль тренера вратарей.

«Приветствуем тренера вратарей Романа Анатольевича Березовского. В тренерской карьере Романа Анатольевича — такие команды, как московское «Динамо», «Сочи», ереванский «Пюник» и сборная Армении. Добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона!» — говорится в сообщении пресс-службы костромского «Спартака» в телеграм-канале.