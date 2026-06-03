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«Зенит» объявил об уходе тренера вратарей Юрия Жевнова

«Зенит» объявил об уходе тренера вратарей Юрия Жевнова
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Санкт-петербургский «Зенит» официально объявил об уходе тренера вратарей Юрия Жевнова. Специалист покинул стан сине-бело-голубых по завершении срока контракта.

«Уважаемый Юрий Владимирович! Мы благодарим вас за годы, проведённые в Петербурге, за вклад в достижения сине-бело-голубых, желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала клубная пресс-служба в телеграм-канале.

Напомним, Жевнов работал тренером вратарей «Зенита» с 2018 года.

Ранее в СМИ появлялись новости, что новым тренером вратарей «Зенита» может стать Михаил Кержаков. По окончании сезона-2025/2026 опытный голкипер принял решение повесить бутсы на гвоздь.

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