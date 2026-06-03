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Форвард «Динамо» Тюкавин: едем в Санкт-Петербург, следите за новостями

Форвард «Динамо» Тюкавин: едем в Санкт-Петербург, следите за новостями
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин выложил фотографию со своей женой Алёной Шабуровой по дороге в Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в подписании футболиста в летнее трансферное окно.

«Едем с Алёной в Санкт-Петербург. Следите за новостями», — подписал фотографию Тюкавин в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Константина Тюкавина

Комментируя слухи об интересе «Зенита», Тюкавин заявил, что если им интересуются, значит, хорошо себя зарекомендовал. Также форвард добавил, что не собирается приходить в клуб и настаивать на своей продаже, поскольку у него действующий контракт с бело-голубыми.

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