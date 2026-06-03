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Юрий Жевнов прокомментировал свой уход из «Зенита»

Юрий Жевнов прокомментировал свой уход из «Зенита»
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Бывший тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов прокомментировал свой уход из петербургского клуба. Он обратился к болельщикам и бывшим коллегам по «Зениту».

«Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за эти восемь сезонов. Команду, клуб, болельщиков, город — за это прекрасное и удачное время! Для меня было большой честью и гордостью работать вместе с вами и добиваться побед! До новых встреч!» — цитирует Жевнова пресс-служба «Зенита».

Напомним, Жевнов работал тренером вратарей «Зенита» с 2018 года.

Ранее в СМИ появлялись новости, что новым тренером вратарей «Зенита» может стать Михаил Кержаков. По окончании сезона-2025/2026 опытный голкипер принял решение повесить бутсы на гвоздь.

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