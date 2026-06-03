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«Ман Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» не удалось подписать Батракова — TEAMtalk

«Ман Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» не удалось подписать Батракова — TEAMtalk
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Английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» потерпели неудачу в попытках заполучить полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает издание TEAMtalk. По данным источника, французский «Пари Сен-Жермен» близок к заключению сделки с перспективным российским футболистом.

Сообщается, что скауты из английской Премьер-лиги считают Батракова одним из самых талантливых молодых игроков в мировом футболе. «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» внимательно следили за молодым игроком через свои скаутские сети в Восточной Европе и были впечатлены его прогрессом.

Однако, несмотря на восхищение, все три клуба не смогли добиться значимого прогресса. Клубы АПЛ рассматривали различные варианты, пытаясь понять, возможна ли сделка, но действующие правила фактически не позволяют английским клубам приобрести Батракова напрямую у «Локомотива».

В отличие от английских клубов, «ПСЖ» разрешено вести дела с российскими командами, и клуб уже продемонстрировал готовность вести трансферную политику напрямую на российском рынке, как в случае с приобретением вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в 2024 году.

По информации издания, «ПСЖ» намерен повторить этот успех с Батраковым, которого в клубе считают игроком, способным стать одним из лучших атакующих футболистов Европы. «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» по-прежнему убеждены в огромном потенциале Батракова, но в реальности их возможности ограничены. При нынешнем положении дел «ПСЖ» готов воспользоваться ситуацией.

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